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Не будем радоваться провалам: Джемилев заявил о готовности помогать Зеленскому

Сегодня, 07:12
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Не будем радоваться провалам: Джемилев заявил о готовности помогать Зеленскому - фото

Flickr / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Крымские татары готовы помогать Зеленскому, заявил Джемилев

Народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что, несмотря на оппозицию, крымские татары не имеют сопротивления к новой власти или президентской партии Слуга народа.

В интервью проекту Радио Крим. Реалии он сказал, что вскоре состоится встреча представителей Меджлиса с командой Владимира Зеленского, после которой ситуация станет «более понятной».

«У нас нет какой-то аллергии к этой партии нет. Говоря о конструктивной оппозиции, мы четко сказали, что не будем радоваться провалам нового президента. Мы будем стараться помочь держать курс евроатлантической интеграции, чтобы тема деоккупации Крыму была постоянной. Если они это будут строго соблюдать, то мы не оппозиция, а союзники», — отметил Джемилев.

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Теги:   Владимир Зеленский Крымские татары Мустафа Джемилев

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