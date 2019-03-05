"Назначу принудительное лечение": Гройсман пригрозил коллегам, сидящим в соцсетях во время совещания - видео
Глава
правительства Украины Владимир Гройсман пригрозил своим коллегам, сидящим в
рабочее время в социальных сетях, принудительным лечением от "телефонной
зависимости".
Об этом он сказал
во вторник, 5 марта, во время совещания, на котором обсуждались тарифы на газ.
"Когда с
вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону. И различные
социальные сети. Или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости
от социальных сетей", - заявил премьер-министр.
По его словам,
пока одни обсуждают "серьезные вещи", некоторые их коллеги "уходят
в виртуальный мир".
"Такое
впечатление, что мы вас теряем, что некоторые уходят в виртуальный мир. Я
думаю, что за это ваши жены меня тоже поблагодарят, что я вас возвращаю в
реальность", - добавил Гройсман.
В то же время, к
кому именно было обращено его замечание, неясно.