"Назначу принудительное лечение": Гройсман пригрозил коллегам, сидящим в соцсетях во время совещания - видео Вчера, 13:02 908 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео 112 Украина/YouTube Гройсман отметил, что некоторые его коллеги "уходят в виртуальный мир" Скриншот с видео 112 Украина/YouTube

Глава правительства Украины Владимир Гройсман пригрозил своим коллегам, сидящим в рабочее время в социальных сетях, принудительным лечением от "телефонной зависимости".

Об этом он сказал во вторник, 5 марта, во время совещания, на котором обсуждались тарифы на газ.

"Когда с вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону. И различные социальные сети. Или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей", - заявил премьер-министр.

По его словам, пока одни обсуждают "серьезные вещи", некоторые их коллеги "уходят в виртуальный мир".

"Такое впечатление, что мы вас теряем, что некоторые уходят в виртуальный мир. Я думаю, что за это ваши жены меня тоже поблагодарят, что я вас возвращаю в реальность", - добавил Гройсман.

В то же время, к кому именно было обращено его замечание, неясно.