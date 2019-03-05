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"Назначу принудительное лечение": Гройсман пригрозил коллегам, сидящим в соцсетях во время совещания - видео

Вчера, 13:02
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Скриншот с видео 112 Украина/YouTube

Гройсман отметил, что некоторые его коллеги "уходят в виртуальный мир"

Глава правительства Украины Владимир Гройсман пригрозил своим коллегам, сидящим в рабочее время в социальных сетях, принудительным лечением от "телефонной зависимости".

Об этом он сказал во вторник, 5 марта, во время совещания, на котором обсуждались тарифы на газ.

"Когда с вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону. И различные социальные сети. Или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей", - заявил премьер-министр.

По его словам, пока одни обсуждают "серьезные вещи", некоторые их коллеги "уходят в виртуальный мир".

"Такое впечатление, что мы вас теряем, что некоторые уходят в виртуальный мир. Я думаю, что за это ваши жены меня тоже поблагодарят, что я вас возвращаю в реальность", - добавил Гройсман.

В то же время, к кому именно было обращено его замечание, неясно.

Теги:   Смартфоны Владимир Гройсман Соцсети

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