23 июня 2018, суббота

Назначение Куця связано с возможным наступлением России после ЧМ-2018 - Жебривский

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Жебривский допускает, что его команда в Донецкой ОВДА будет работать и с его преемником Куцем
Павел Жебривский / facebook

Жебривский допускает, что его команда в Донецкой ОВДА будет работать и с его преемником Куцем

Назначенный глава Донецкой областной военно-гражданской администрации генерал Александр Куць знает специфику Донецкой области, местного населения и в целом ситуации в регионе. Об этом заявил экс-глава Донецкой ОВДА, аудитор НАБУ Павел Жебривский в эфире телеканала ZIK.

"Генерал Куць знает специфику Донецкой и Луганской областей, знает людей и ситуацию в регионе", - отметил Павел Жебривский.

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Экс-глава Донецкой ОВГА отметил, что президент сам выбирал кандидатуру на должность главы Донецкой ОВГА.

"АТО превратилось в ООС. Есть угроза, что после Чемпионата мира по футболу Россия будет двигаться туда. Президент учел многие вещи, на этом этапе нужна такая фигура", - сказал Жебривский.

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