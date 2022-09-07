Рада приняла закон о новых требованиях к кандидатам на должность директора НАБУ

7 сентября, 13:06
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Рада приняла закон о НАБУ (Фото:НАБУ)

Рада приняла закон о НАБУ (Фото:НАБУ)

В среду, 7 сентября, Верховная Рада приняла в целом закон о новых требованиях к директору НАБУ. Теперь, если кандидат во время войны находился за границей больше 21 дня, он не сможет претендовать на должность.

Об этом сообщил член фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

«Почему именно 21 день, почем только для главы НАБУ, почему — сейчас так никто и не объяснил», — написал он в своем Telegram.

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Сообщается, что принятие соответствующего законопроекта № 8003 в целом поддержали 285 народных депутатов на пленарном заседании.

Как уточняет Интерфакс-Украина, ограничение не распространяется на лиц, которые находились за пределами Украины больше указанного срока на лечении вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы, или в командировке в связи связи с выполнением задач в интересах национальной безопасности и обороны.

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Таким образом, принятие законопроекта № 8003 нивелировало предложенный парламенту Андреем Клочком законопроект № 7654 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно унификации требований к руководителям отдельных государственных органов».

В Центре противодействия коррупции в понедельник, 5 сентября, заявили, что законопроект Клочка может сорвать конкурс на должность директора НАБУ и упростить процедуру его увольнения.

Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Верховная Рада Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Требования Ярослав Железняк

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