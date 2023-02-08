Назначение Буданова министром обороны хочет Зеленский — источник NV 8 февраля, 17:33 По данным источника NV в команде президента, назначение Кирилла Буданова министром обороны хочет Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Влиятельный источник в команде президента Владимира Зеленского сообщил NV, что он хочет назначения главы Главного управления разведки Кирилла Буданова министром обороны.

Об этом говорится в статье NV Восходящая звезда Буданова. Кем был и кем стал молодой украинский генерал-разведчик, который может возглавить Минобороны.

«Так хочет президент», — заявил источник.

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6 февраля глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что министра обороны Алексея Резникова пока не будут отправлять в отставку.

Накануне Арахамия утверждал, что вместо Резникова Минобороны возглавит глава ГУР Кирилл Буданов, а Резников возглавит Минстратегпром. Сам Резников заявил, что откажется возглавить другое министерство.

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны из-за закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрения нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

