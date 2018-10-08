08 октября 2018, понедельник

НАПК выявило административные нарушения в отчетах БПП и Батькивщины

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Иллюстративное фото
Фото: НАПК

Иллюстративное фото

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в отчетах двух парламентских фракций - Блок Петра Порошенко и Батькивщины - и еще 14 политических партий.

Как заявили в агентстве, в отчетах политических партий за второй квартал 2018 года обнаружили такие административные правонарушения, как нарушение установленного порядка представления или сроков представления отчета и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии. За нарушение предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (штраф от 1190 до 6800 грн).

Выявленные факты правонарушения зафиксированы также в отчетах политических сил: Социал-демократическая партия, Украинская народная партия, Патриот, Наш край, Социал-демократическая партия Украины (объединенная), За життя, Народный порядок, Европейская либеральная партия, Рух новых сил Михеила Саакашвили, Национальный корпус, Украинская республиканская партия, Славянская партия, За конкретные дела и Основа.

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