НАПК разработало порядок проверки деклараций силовиков

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разработало порядок проверки закрытых электронных деклараций представителей силовых структур Украины. Об этом в эфире Радио НВ рассказал председатель НАПК Александр Мангул.

По его словам, по согласованию с силовыми органами, служащие которых подают декларации в закрытом режиме, НАПК сможет ввести особый порядок, который позволит проводить полную проверку таких деклараций, не раскрывая информацию о принадлежности тех или иных лиц к этим органам.

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Мангул добавил, что его ведомство направило отдельное предложение к каждому из этих силовых органов, чтобы в конечном итоге такая проверка стала возможной.

Напомним, что в 2017 году из общего доступа НАПК исчезли декларации о доходах ряда сотрудников военной прокуратуры в связи с "обеспечением безопасности этих работников".