НАПК недовольно невнимательностью чиновников при заполнении деклараций

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции пожаловались на низкую организованность чиновников при заполнении электронных деклараций. Об этом сообщается на сайте НАПК.

"К сожалению, очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций, созданию черновиков, проверке срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета и т.д.", – говорится в заявлении.

За 3 месяца сотрудниками технической поддержки Назка было принято более 157 тысяч звонков субъектов декларирования, обработано около 418 тысяч электронных писем по техническим вопросам, предоставлено консультаций 20 тысячам человек и проведено 58 тренингов для субъектов декларирования.

Основные проблемы, с которыми столкнулись субъекты декларирования, – это утраченные пароли к электронно-цифровой подписи, окончание срока ЭЦП, несвоевременная смена почтового ящика с заблокированных российских почтовых сервисов, а также ошибки в правописании имен и фамилий, подчеркивает ведомство.

Ранее сообщалось, что председатель антикоррупционного ведомства Александр Мангул выступил против декларирования активистов.