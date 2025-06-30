В Раду хотят внести законопроект о соучастии медиа в мошенничестве на фоне скандала с Назарием Гусаковым

Народный депутат и член парламентского комитета по вопросам правовой политики Сергей Власенко заявил, что подготовит и внесет в Верховную Раду законопроект о соучастии в преступлении тех, кто рекламировал, агитировал, приглашал сделать то, что в дальнейшем будет признано мошенничеством .

Об этом он написал в Facebook в понедельник, 30 июня.

«Тема очень деликатная, но… не посягая на презумпцию невиновности, хочу спросить: а все те псевдо СМИ и псевдо журналисты, которые рекламировали этого парня (имеет в виду львовянина из СМА Назария Гусакова — ред.) и просили и агитировали своих доверчивых читателей платить (донатить) ему деньги, уже извинились за свое соучастие в ограблении украинцев? Или они еще чего-то ждут?» — заявил Власенко.

Он также заявил, что без «агитации» медиа меньше людей были бы обмануты мошенниками.

«И речь здесь не о Назарии Гусакове. Речь обо всех, кто рекламировал „коттеджные городки“, новостройки, банки, финансовые пирамиды и т. д. », — добавил нардеп.

Назарий Гусаков является одним из самых известных в Украине людей с инвалидностью. Мужчина болен спинальной мышечной атрофией (СМА), редкое генетическое заболевание из категории орфанных, которое поражает моторные нейроны в спинном мозге, что приводит к постепенной атрофии мышц и со временем к полной остановке мышечной деятельности. Назарий имеет СМА второго типа.

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

Читайте также: Садовый обратился с запросом в дипломатические учреждения относительно информации о лечении Назария Гусакова

В то же время по его словам, проблема заключается в том, что он не отделял средства, которые поступают ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступают ему от благотворителей через криптокошельки. В частности среди благотворителей есть игроки в покер из Латвии. За их деньги мужчина лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши из покера или ставок.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.

Ранее Украинская правда со ссылкой на источники писала, что во время следственных действий по делу Назария Гусакова полицейские задержали его друга Владимира Терлецкого, который оказал сопротивление правоохранителям.

Во время следственных действий он пытался убежать от правоохранителей и наехал автомобилем на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований НПУ.

В то же время собеседник УП предполагал, что фигурант мог бежать потому, что находился в розыске, инициированном ТЦК и СП.