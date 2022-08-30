Подозреваемый в госизмене экс-генерал СБУ Наумов может получить убежище в России в обмен на участие в «трибунале» над Зеленским — СМИ 30 августа, 11:44 Экс-генерал СБУ Андрей Наумов подозревается в госизмене (Фото:Схемы / RFE/RL)

Экс-генерал СБУ Андрей Наумов, подозреваемый в госизмене за то, что, вероятно, предоставил врагу информацию о Чернобыльской зоне отчуждения, может получить убежище в РФ, пишет The Insider.

Как отмечается, 7 июня экс-руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов был задержан в Сербии за контрабанду незадекларированных ценностей, ему грозит до 12 лет заключения. В связи с открытым против него делом по подозрению в госизмене Наумову может угрожать экстрадиция в Украину.

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По информации The Insider, Россия готова предоставить Наумову убежище в обмен на показания против Владимира Зеленского. Якобы над президентом Украины в России хотят устроить незаконное судилище.



Сообщается, что на нем бывший высокопоставленный чиновник СБУ должен подтвердить вымышленный российской пропагандой «геноцид мирного населения Донбасса по приказу Зеленского».

Как пишет издание, в Сербии вопросом передачи Андрея Наумова России занимается министр внутренних дел Александр Вулин. 23 августа он встретился в Москве с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В официальном отчете о встрече речь не идет о судьбе Андрея Наумова, но, по словам источников The Insider, этот вопрос обсуждался.

Бегство из Украины за несколько часов до войны и подозрение в госизмене: что известно об экс-генерале СБУ Наумове?

Андрей Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. До этого он руководил госпредприятием Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления Чернобыльской зоной отчуждения и через свою деятельность мог знать и собирать сведения, составляющие государственную тайну о системах безопасности объектов Чернобыльской АЭС.

Наумов пришел в СБУ после того, как в 2019 году ее возглавил Иван Баканов. В СМИ Наумова даже называли «кошельком Баканова».



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За время своей службы в СБУ Наумов стал фигурантом ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. В частности, украинские журналисты неоднократно связывали его с Александром Акстом, известным в Украине как «король контрабанды» под контролем покровителей из СБУ.

7 июня 2022 года экс-генерал Андрей Наумов был задержан в Сербии при попытке пересечения границы с Северной Македонией. Вместе с ним в автомобиле находился и Александр Акст. В автомобиле BMW, которым передвигалась эта пара, по официальным данным нашли 600 тысяч евро наличными, большую сумму в долларах США, драгоценные камни, в том числе бриллианты.

Кортеж Наумова с деньгами и драгоценностями поспешно покинул территорию Украины буквально за несколько часов до начала войны 24 февраля. По информации The Insider, после бегства из Украины он несколько месяцев жил в Германии.

Андрей Наумов и Александр Акст после задержания в Сербии находятся в следственном изоляторе города Ниш. За контрабанду незадекларированных ценностей по сербским законам Наумову грозит до 12 лет лишения свободы. Украинское издание Obozrevatel со ссылкой на собственные источники выяснило, что деньги Наумов приготовил для взятки сербским чиновникам во избежание экстрадиции на родину.

В Украине Наумова подозревают в государственной измене (ст. 111 УКУ). Уголовное производство занимается Государственным бюро расследований.

В ГБР заявили, что бывший высокопоставленный чиновник СБУ мог передавать россиянам секретную информацию, в частности о системах безопасности на Чернобыльской атомной станции.

«Занимая должность руководителя государственного предприятия, обеспечивающего деятельность зоны отчуждения ЧАЭС, и в дальнейшем руководящую должность в СБУ, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС», — говорится в заявлении ГБР Украины.

Это, вероятно, помогло войскам РФ быстро захватить ЧАЭС и приблизиться к Киеву с севера во время первой фазы вторжения.

В начале марта у Наумова провели обыски по этому делу.



31 марта президент Владимир Зеленский проинформировал, что двух украинских генералов лишили звания из-за того, что они оказались предателями. По его словам, речь идет об экс-начальнике главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Наумове Андрее Олеговиче и экс-начальнике УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергее Александровиче.

В июле должность главы СБУ потерял и Баканов. Верховная Рада приняла решение Зеленского об его отставке из-за большого количества случаев коллаборационизма среди сотрудников СБУ.

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