Нацсовет по телерадиовещанию сможет штрафовать СМИ за фейки и отрицание агрессии РФ - законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект, который уполномачивает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать СМИ, отрицающие российскую агрессию и распространяющие фейковые новости. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, законопроект предполагает, что ведомство сможет штрафовать СМИ за распространение заведомо ложной информации, которая нацелена на создание в обществе ложного представления о процессах в стране, а также за отрицание оккупации части территории Украины Россией.

"Коллеги из комитета по вопросам свободы слова и информационной политики подготовили и внесли в Верховную Раду проект закона о противодействии информационной агрессии и распространению заведомо недостоверной информации", – сообщил депутат Григорий Шверк в эфире телеканала Прямой.

Также отмечается, что в настоящее время у ведомства недостаточно полномочий для того, чтобы реагировать на все актуальные проблемы, поскольку украинское законодательство создавалось тогда, когда еще не было известно ни о гибридной, ни об информационной войне.