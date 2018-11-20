Нацкорпус отказался поддержать Кошулинского в качестве единого выдвиженца от националистов

Партия Национальный корпус отказалась поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского в качестве единого выдвиженца от националистов на президентских выборах 2019 года.
В Нацкорпусе утверждают, что решение о выдвижении Кошулинского было принято кулуарно, без широкого обсуждения и не соответствует Манифесту националистических сил.
"Люди, которые поставили свои подписи под "документом", не имеют реального авторитета среди миллионов украинских националистов. Национализм - это не эмблемы и старые заслуги, а реальные поступки здесь и сейчас и широкая поддержка общества...За нами десятки активных патриотических проектов и тысячи новых сторонников, которые постоянно пополняют ряды нашей партии", - заявил Нацкорпус в Facebook.
В Нацкорпусе настаивают, что Украине нужны новые лидеры, "живой и современный национализм, главная цель которого - защита своей страны и каждого украинца.
"Примером такого лидера, настоящего защитника своей страны, является глава Национального корпуса Андрей Белецкий", - уверены в партии.
Напомним, ВО Свобода заявила о намерении совместно с партиями Национальный корпус и Правый сектор участвовать в парламентских выборах и выдвинуть единого кандидата в президенты Украины на выборах 2019 года. В Свободе предлагают, как единого кандидата в президенты, замглаву партии, экс-вице-спикера Верховной Рады Кошулинского.
По словам самого Кошулинского, в настоящий момент никаких возражений касательно его кандидатуры для участия в президентских выборах среди других националистов-подписантов Национального манифеста нет.
19 ноября Свобода заявила о поддержке кандидатуры Кошулинского партией Правый Сектор, Организацией украинских националистов, движением С14 и Конгрессом украинских националистов.
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