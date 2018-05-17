Нацгвардия получила на вооружение первые 500 гранатометов RSRL-1 производства США

RSRL-1 запушен в производство компанией AirTronic в 2016 году

Бойцы Национальной гвардии Украины получили на вооружение первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"40 мм комплекс РПГ-1 запушен в производство компанией AirTronic в 2016 году и является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельность стрельбы 800 м, совместимый со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола 1000 выстрелов", - написал он.

Аваков также отметил, что при производстве комплекса были использованы современные материалы, что позволило уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить ресурс боеспособности, при сохранении эффективной архитектуры прототипа (РПГ-7).

Ранее сообщалось, что США доставили в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin.