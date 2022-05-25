Многие в НАТО потеряли моральное право делать комментарии в отношении Украины — Кулеба

25 мая, 20:45
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Дмитрий Кулеба в Давосе, 25 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Дмитрий Кулеба в Давосе, 25 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что многие в НАТО «потеряли моральное и профессиональное право» на то, чтобы делать какие-либо комментарии в отношении Украины.

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"…Как только будет принято политическое решение, что «им место рядом с нами, мы одно целое» — все остальное добавится. Пока такого политического решения нет, звучат сотни аргументов, почему это невозможно. Мы понимаем, как это работает. Но я считаю, что многие в НАТО потеряли моральное и профессиональное право, чтобы делать какие-либо комментарии по Украине", — сказал глава МИД в интервью ведущей CNBC Хедли Гембл на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Кулеба повторил, что Североатлантический альянс как институция ничего не делает для Украины, в то время как в ЕС принимают «революционные» решения для помощи нашей стране.

"…Я думаю, это решение самого Альянса — не разрешать НАТО как институции действовать при этих обстоятельствах из-за их обеспокоенности [в отношении возможной] войны между Россией и НАТО и так далее, но, опять же, когда речь идет о вступлении Финляндии и Швеции, никто не говорит, что это повышает риск того, что НАТО и Россия приближаются к войне", — сказал министр и добавил, что, по его мнению, в этом есть «элемент лицемерия».

Он добавил, что дискуссия о «неготовности» Украины вступить в НАТО основывается не на конкретных достижениях, а на «политическом видении того, кому место рядом с нами, а кому нет». Кулеба напомнил, что у Финляндии, которая на пороге присоединения к Альянсу, сотни километров совместной границы с Россией, но сейчас никто не обращает внимания на «аргументы» российского диктатора Владимира Путина о военных базах НАТО возле российских городов и «подлетном времени» ракет.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/419604246371668

Накануне генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, но не будет отправлять войска в страну.

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https://www.youtube.com/embed/pFu48-f5XvM
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   НАТО МИД Украины Финляндия Дмитрий Кулеба Война России против Украины Давос 2022

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