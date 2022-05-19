«Ни одного решения». НАТО как институт не сделал ничего для Украины — Кулеба

19 мая, 21:43
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, НАТО как институт с начала российского вторжения не сделал ничего, чтобы помочь Украине.

Война России против Украины — главные события 19 мая

«Война — это момент, когда маски срываются … ЕС проявил себя как организация, способная действовать единым фронтом и принимать мощные, важные, трудные решения, а НАТО — наоборот», — сказал он в эфире телемарафона.

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Кулеба подчеркнул, что за три месяца НАТО не приняло «ни одного консенсусного решения», которое сыграло бы на руку Украине.

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«Члены Альянса отдельно или небольшими группками действительно делают чрезвычайно крутую и важную работу, предоставляют жизненно важную помощь. Вопросов нет. Но НАТО как институт за это время не сделал ничего», — подчеркнул Кулеба.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Помощь НАТО Война в Украине Дмитрий Кулеба

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