«Запад помогает только дерзким». Почему украинцам не стоит «открыв рот» ждать помощи от США и союзников? Интервью с Левиным 5 июля, 14:50 NV Премиум Боевая машина пехоты M2 Bradley ВСУ недалеко от линии фронта в Запорожской области, 26 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

Игаль Левин, офицер Армии обороны Израиля, рассказал в интервью Radio NV, как украинскому обществу не стоит ожидать помощи от стран Запада из-за жалости и своей дерзостью и смелостью добиваться увеличения помощи от США и союзников.

— Есть такое впечатление, что ближайшую неделю все усилия Украины — и дипломатические, и в том числе военные, будут направлены на то, что мы хотим получить на саммите [НАТО]. Мы с вами, конечно, не будем говорить о политике, а будем говорить исключительно о военной компоненте.

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Мы видим, что перед этим саммитом НАТО Украина получает много таких, не знаю, как это правильно сказать, наверное, отрезвляющих месседжей. Было заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, он сказал, что Украина не получит современные западные истребители, пока не завершится контрнаступление.

Притом, что очевидно: контрнаступление нужно проводить именно с этими истребителями. Как вы понимаете эти отрезвляющие слова наших партнеров?

— Я бы не считал, что они отрезвляющие или что-то подобное, потому что что такое контрнаступление? Это ведь не событие. Человек такого уровня, такого звания не может говорить о контрнаступлении как о каком-то событии, которое ограничено, очевидно, что это целая серия мероприятий. Контрнаступление, которое будет длиться до когда? До конца лета? А осень, а зима, а следующий год?