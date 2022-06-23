Суд запретил партию Натальи Витренко

23 июня, 19:16
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Наталья Витренко (Фото:кадр видео VitrenkoNatalia via Facebook)

Наталья Витренко (Фото:кадр видео VitrenkoNatalia via Facebook)

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Прогрессивной социалистической партии Украины, основанной в 1996 году Натальей Витренко. Об этом сообщает движение Чесно в четверг, 23 июня, со ссылкой на СБУ.

По информации Чесно, это уже 12-я запрещенная пророссийская партия. В пресс-службе суда рассказали, что, согласно решению, средства и другие активы партии будут переданы государству. Политсила подавала иск против Министерства юстиции, которое добивалось ее запрета, называя эти действия незаконными, но суд его отклонил.

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Партия Натальи Витренко выступала против вступления Украины в ЕС и НАТО и за сближение с Россией и Беларусью, а сама Витренко называла сына, главу НАК Нафтогаз Юрия Витренко, «русофобом». После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину она оправдывала российскую агрессию, сообщает Чесно.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.

Суд уже запретил деятельность партий ОПЗЖ, Оппозиционный блок, Партия Шария, Наши, Блок Владимира Сальдо, Социалистическая партия, Держава, Социалисты, Справедливость и развитие, Левая оппозиция и Союз левых сил.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Министерство юстиции Украины Партии Наталья Витренко Политические партии Суд

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