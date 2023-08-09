Локтионова приняла присягу нардепа, заменив Аристова в Раде 9 августа, 12:51 Локтионова приняла присягу нардепа, заменив Аристова в Раде (Фото:Ірина Геращенко/Telegram)

Наталья Локтионова, которая была избрана народным депутатом от политической партии Слуга народа вместо экс-нардепа Юрия Аристова, приняла присягу.

Об этом сообщили народные депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк в Telegram.

Железняк отметил, что временно в Раде 404 депутата, но отметил, что на сегодняшнем заседании также сложит мандат депутат от Слуги народа Андрей Холодов.

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Наталья Локтионова родилась 16 апреля 1981 года в Киеве.

В 2019 году баллотировалась в Верховную Раду по списку Слуги народа под номером 146.

Ранее работала менеджером по маркетингу в Ancor Personnel Ukraine Ltd.

Наталья Локтионова / Фото: Слуга народа

27 июля Юрия Аристова, которого журналисты заметили в пятизвездочном отеле на частном острове на Мальдивах лишили мандата нардепа от Слуги народа. Ему вручили подозрение во внесении ложных сведений в официальные документы, что помогло ему уехать. Суд избрал Аристову меру пресечения в виде личного обязательства.

Президент Владимир Зеленский после скандала с Аристовым снова осудил отдых нардепов за границей во время войны, заявив, что «острова и курорты во время войны — это предательство интересов общества», и пригрозил нарушителям потерей должностей.

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщал, что чиновникам и депутатам всех уровней отныне запрещено покидать Украину. Такое распоряжение, по его информации, направили пограничникам, а решение о выезде будут принимать индивидуально в Офисе президента.