В Раду поступили заявления Королевской и Солода о сложении депутатских мандатов 15 февраля, 12:19 Наталья Королевская написала заявление о сложении полномочий нардепа по состоянию здоровья и в связи с семейными обстоятельствами (Фото:ОПЗЖ)

В Верховную Раду поступили заявления от нардепов запрещенной ОПЗЖ Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода о сложении своих полномочий.

Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в своем Facebook.

«Заявления на сложение полномочий народного депутата Украины в Верховную Раду поступили. Официально. Соответственно и лишение мандатов произойдет законным способом, согласно Конституции Украины», — отметил он.

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Стефанчук добавил, что в Раде также ожидают заявления и других беглецов-нардепов.

Спикер Рады опубликовал тексты заявлений Королевской и Солода. Согласно документам, Солод якобы решил сложить полномочия по семейным обстоятельствам, а его супруга — еще и по состоянию здоровья.

Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

2 февраля президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом лишить мандатов народных депутатов, избранных от ОПЗЖ. Он обратился к руководству Рады с просьбой проработать такое предложение.

29 января нардеп от запрещенной Оппозиционной платформы — За життя Юрий Бойко заявил, что Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и нардеп Олег Волошин написали заявления о сложении мандатов. Ранее Рада лишила мандатов и других представителей ОПЗЖ — Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, которых перед этим лишили украинского гражданства.

6 февраля мандата лишили нардепа Игоря Абрамовича.

28 марта 2022 года партия ОПЗЖ заявила о приостановлении своей деятельности. 14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение СНБО о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ в парламенте. 21 апреля в Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной ОПЗЖ. Возглавил группу Юрий Бойко.



15 сентября Верховный Суд принял решение о запрете деятельности партии ОПЗЖ, отклонив апелляционную жалобу пророссийской политсилы. Решение о запрете партии окончательно и не подлежит обжалованию.