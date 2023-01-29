Наталья Королевская с мужем сложили мандаты нардепов — УП 29 января, 11:58 Пророссийская нардепка Наталья Королевская сложила мандат (Фото:ОПЗЖ)

Народные депутаты Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, ранее входившие в пророссийскую фракцию ОПЗЖ, сложили мандаты нардепов, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

Ранее журналисты выяснили, что Королевская и Солод после начала полномасштабного вторжения перебрались в Дубай. По данным движения Честно, после 24 февраля 2022 года нардепка пропускала все заседания Верховной Рады.

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47-летняя Наталья Королевская была нардепкой V, VI (от БЮТ), VIII (от Опоблока) и ХIX созыва ( от ОПЗЖ). Во времена президентства Януковича занимала должность министра соцполитики Украины (2012−2014). Выдвигала свою кандидатуру на пост президента в 2014 году. Как отмечает движение Честно, Королевская фигурировала в нескольких антикоррупционных расследованиях.

Королевская известна своей пророссийской позицией. В частности, распространяла роспропаганду о радикалах и отсутствие политической воли решения конфликта и Донбассе, обвиняла Украину в войне на Донбассе. Генпрокуратура расследовала причастность Королевской к финансированию луганских боевиков.

В политике не только ее муж Юрий Солод, но и сын Ростислав Солод, который в 2020 году в возрасте 19 лет стал депутатом Краматорского горсовета.

Еще в марте СНБО приостановил деятельность политических сил, связанных с Россией, на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как Оппозиционная платформа — за жизнь (ОПЗЖ), Партия Шария, Опоблок и партия Наши.

В конце марта пророссийская ОПЗЖ объявила о приостановлении своей деятельности, заявив, что «война меняет все».

14 апреля СНБО приостановило деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Тем не менее депутаты из фракции остались в Раде и вскоре объявили о создании новой депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной ОПЗЖ. Возглавил группу Юрий Бойко. Еще часть бывших «опзжшников» создала депутатскую группу Восстановление Украины.

Из бывших нардепов от ОПЗЖ мандаты потеряли, в частности, кум Путина Виктор Медведчук, его близкий соратник Тарас Козак, а также Ренат Кузьмин и Андрей Деркач после того, как президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил их гражданства.

Однако большинство членов запрещенной ныне пророссийской партии остаются народными депутатами.



Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, что нардепов из бывшей ОПЗЖ не лишают мандатов, поскольку ищут основания, которые будут соответствовать Конституции.

