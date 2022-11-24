ВСУ готовят новые продвижения вперед на некоторых направлениях — Зеленский

24 ноября, 22:29
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ готовят продвижение вперед на некоторых направлениях.

«Как бы не было сложно, на всех направления держим ключевые рубежи. Наши парни храбро обороняются и есть направления, на которых готовим продвижение вперед», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

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Украинские силы, по данным президента, фиксируют попытки оккупантов перетянуть дополнительные войска и технику к линии фронта и делают все, чтобы «отминусовать» российские силы.

Президент добавил, что почти каждый час получает данные об ударах россиян по Херсону и другим регионам области.

«Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсона. Это месть проигравших. Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут — это терроризировать», — подчеркнул президент.

11 ноября в Херсон вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

В оперативном командовании Юг сообщали, что после освобождения правобережья Херсонской области логистика оккупантов на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/QP_i-xWdgwc
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Владимир Зеленский

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