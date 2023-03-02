«Деоккупировать до осени». Подоляк опроверг, что партнеры давят на Украину для наступления 2 марта, 00:22 Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko via Reuters)

Западные союзники не давят на Украину и не требуют показать результат на поле боя. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в среду, 1 марта.

Подоляк прокомментировал информацию о том, что дальнейшая поддержка Украины якобы будет зависеть от успешного наступления защитников Украины, а также о том, что Киев должен показать результат до осени.



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«Никто не может ставить Украине ультиматумы по поводу того, до какого времени будет помощь и что мы должны сделать, например, до осени, потому что война — это не математическое планирование календарного типа. Это планирование инструментов, которыми ты можешь пользоваться, чтобы получить те или иные результаты», — подчеркнул он.

Советник главы ОП отметил, что никто не может назвать срок, до которого должна закончится война. По его словам, страна-агрессор Россия сейчас заводит в Украину «свои окончательные резервы».



«Есть определенные сроки поставок нам. Наши партнеры наконец понимают… что для этого этапа, если мы хотим получить определенный результат, нужно иметь определенное количество снарядов, ракет, бронетехники, обученные экипажи и полностью закрытое небо», — добавил Подоляк.

Он также сказал, что партнеры Украины постоянно консультируются с Генштабом ВСУ и «понимают, что такое планирование».

По информации таблоида Bild, в США и Германии говорят, что у Украины есть время до осени, чтобы отвоевать оккупированные территории. Если это сделать не удастся, как утверждается, союзники усилят давление на Киев для начала переговоров с Россией.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут «очень активными» и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении 28 февраля сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.