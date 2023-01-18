Россия хочет усилиться и готовится к реваншу, у оккупантов ничего не получится — Зеленский

18 января, 18:52
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Володимир Зеленський (Фото:Пресслужба президента України)

Володимир Зеленський (Фото:Пресслужба президента України)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет усилиться и готовится к реваншу на фронте. Он подчеркнул, что у оккупантов ничего не выйдет.

«Война действительно замедляется зимой и есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все утомляются, природа, люди и враг также», — сказал Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Президент добавил, что на востоке страны происходят ожесточенные бои, а украинские силы стойко стоять на фронте. Зеленский поблагодарил украинских военных, которые защищают Украину от российской агрессии.

Украинский лидер добавил, что на юге и севере украинские силы контролируют ситуацию.

«Мы видим, что Россия хочет двигаться, усилиться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что у них не получится, потому что они воюют не только против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни», — сказал он.

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Глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC спрогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря сообщал, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.

В ГУР отмечали, что Россия может готовиться к новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

https://www.youtube.com/embed/xmk0DKPy1Pw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Фронт Владимир Зеленский Реванш

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