Арестович — о наступлении ВСУ в Харьковской области: Пленных уже некуда девать 10 сентября, 00:34 Украинский флаг в освобожденной Балаклее, Харьковская область, 8 сентября (Фото:via Sternenko/Telegram)

Советник Офиса президента Алексей Арестович в пятницу, 9 сентября, заявил, что защитники Украины взяли в плен много российских оккупантов.

В эфире Фейгин Live Арестович сказал, что военнопленных «некуда девать»: «Столько их набрали, что войска просто не справляются. А почему это происходит? Теперь уже можно признать… 30 населенных пунктов освободили в Харьковской области в результате [наступления] на Балаклею и дальше на Купянск, когда мы „пробили“ 50 километров и почти 100 прошли в течение трех суток».



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Также, по словам советника ОП, один российский мотострелковый полк после бегства командиров «разбрелся по посадкам» и ищет возможность сдаться.



"…Мы захватили тысячи снарядов, десятки единиц новейшей техники — БТР-82, Мста-С, ТОС [тяжелые огнеметные системы]… Если российские чаты правы и мы в короткие сроки добиваем Изюмскую группировку, счет [пленных], думаю, пойдет уже на тысячи", — добавил он.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказал, что ВСУ берут в плен отступающих россиян, которые понимают безвыходность своего положения, и что «благодаря этой оборонной операции обменный фонд Украины только пополняется».

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 9 сентября заявил, что украинские защитники освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.



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