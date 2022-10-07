Только за неделю ВСУ освободили 29 населенных пунктов на востоке страны — Зеленский 7 октября, 22:09 Всего с начала этой наступательной операции освобождены 96 населенных пунктов (Фото:Genya Savilov/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последнюю неделю ВСУ освободили 29 населенных пунктов на востоке страны.

«Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

Видео дня

Он добавил, что всего с начала этой наступательной операции освобождены 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что ВСУ освободили семь населенных пунктов в Луганской области.

Он также подтвердил деоккупацию Грековки, а названия других освобожденных городов и сел отказался уточнить.

6 октября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что с 21 сентября защитники Украины продвинулись вглубь обороны оккупантов на 55 км.