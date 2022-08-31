Закапывают тракторами раненых. Как ведут себя оккупанты в Херсоне на фоне наступления ВСУ — рассказывает местный журналист 31 августа, 13:29 Эксклюзив НВ Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне наступления ВСУ в Херсонской области оккупанты стали активно убирать тела убитых, местами отдавая приказ закапывать их тракторами, рассказал в эфире Радио НВ Константин Рыженко, журналист из Херсона.

— Мы понимаем, что вчера было активно в Херсонской области. Конечно, мы не будем обсуждать никакие действия ВСУ. Мы можем говорить только о произошедших фактах, и мы имеем подтверждение. Если говорить о каких-то прилетах, об уничтожении позиций именно россиян. Я хочу так по пунктам пройтись для того, чтобы наша аудитория поняла, что произошло, что действительно мы смогли, куда мы смогли попасть. И вот я вижу, что один из таких важных моментов, и вы об этом пишете в своем Telegram-канале, это то, что удалось уничтожить базу кафиров, которая находилась в таком магазине Brain. Что о нем известно?

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— Это большой магазин складского типа, который находился при въезде в город. Он находился как раз между Чернобаевкой и Херсоном. Про него давно было известно, что там сделали такой себе военный госпиталь. Одновременно с военным госпиталем там сделали такую себе штаб-квартиру, небольшой склад. И мы периодически присылали, туда приезжали какие-то чины, что-то свозили, мы присылали это нашим военным, просили нанести туда удар. Они говорили, что не сейчас, не время. И вот время пришло.

— Почему это принципиальная база? Цитируя снова вас, вы писали о том, что, возможно, произошла какая-то ротация, что приехали сто свежих россиян. Могут ли быть подтверждения того, что на самом деле они там погибли?

— Обычно мы подтверждение получаем спустя два-три дня, когда начинают развозить раненых, сжигать тела, когда начинают с этим понемногу разбираться, или кто-то из местных что-то заметит. Думаю, в ближайшие два-три дня мы уже будем иметь какую-то более предметную информацию. Но вчера наши люди, которые периодически наблюдают за этими объектами, сказали, что заехало большое количество личного состава. И предположительно это ротация.

— Когда вы говорите «сжигать тела», что вы имеете в виду? Россияне сжигают тела собственных солдат?

— Да. Сложная история. С одной стороны они сжигают тела, к сожалению, тех людей, которых они запытали насмерть в херсонских пыточных. И вместе с этим они сжигают тела своих солдат. К своим солдатам они относятся еще хуже, чем к пленным украинцам. Я знаю, есть несколько подтвержденных историй о том, что они сжигали еще живых раненых солдат. И есть также информация, что заставляли одного местного тракториста закопать тяжелораненых солдат, которые еще были живые. У него просто был трактор, ему сказали вырыть яму, сложили туда своих солдат и сказали закапывать. Поэтому это вполне распространенная и обыденная история.

— Среди прочего появлялась информация о том, что было очень активное утро и даже активная ночь в Херсоне. Что вы знаете, что именно там происходило?

— Да, и вечер. Как вы знаете, началась вторая фаза контрнаступления, когда уже идет не просто обстрел, а когда идет конкретно продвижение наших войск. Мы опять же это не комментируем. Соответственно, в Херсоне находится определенная часть резервов россиян, которые они могут кидать на передовые линии фронта. Поэтому на упреждение, понятное дело, по ним наносятся удары. Это в первую очередь. Во вторую очередь наносились удары также по переправам, мостам, баржам, понтонам. В общем, по всей той инфраструктуре, которая могла способствовать логистике перемещения техники, личного состава и боеприпасов.

— То есть о барже мы можем подтвердить? Потому что появлялось фото, что именно уничтожена баржа ВСУ.

— Да, сначала была информация, что попали в баржу, но она была ошибочной. И потом большое спасибо нашим подписчикам, нас немного скорректировали, мы смогли чуть-чуть откалиброваться, и все-таки было хорошее попадание в баржу, качественное такое.

— Я увидел информацию, что на одном из мостов на момент попадания стояла техника оккупантов. Это на каком мосту? И можем ли мы доверять этой информации?

— Да, это я писал про то, что там стояла техника оккупантов. Это железнодорожный мост, который они пытаются сейчас переоборудовать, чтобы по нему могла ехать колесная техника. То есть, машины. Они пытались местами снимать рельсы, местами накрывать рельсы авиационными плитами. И вот вчера была такая проба пера. Они пытались перебросить через железнодорожный мост военную технику, и как раз в этот момент и случилась «бавовна».

— В Telegram-канале я прочитал о том, что в 6−7 утра, если уж говорить именно о Херсоне, на улице Кольцова была какая-то стрельба и взрывы гранат. Удалось ли вам выяснить, что это было?

— Пока мы не смогли еще выяснить, что это было. Российские Telegram-каналы, которые функционируют в Херсоне, заявляют, что была уничтожена якобы украинская ДРГ, но спустя пару часов они почему-то удалили это сообщение. Пока люди, с которыми я общаюсь, еще не выяснили, что это, я не могу прокомментировать.

— И какой-то пожар в многоэтажке.

— Да, случайный прилет был.

— Житель Херсона нам объяснил, что это был обломок, что они что-то сбивали, россияне.

— Скорее всего это осколок от ПВО или от ракеты, сбитой ПВО. Это уже нужно слушать военных, я не могу сказать, что именно туда попало. Но это не было прямое попадание, потому что повреждений было бы гораздо больше. Но пострадавших с нашей стороны нет, и это хорошо.

— Мы так понимаем, что здесь нужно говорить о том, как россияне реагируют на происходящее? О какой их реакции мы можем говорить? Какая информацию об этом у вас есть?

— В публичном пространстве, как вы понимаете, потерь нет, все хорошо. Контрнаступление ВСУ у них, как обычно, фейковое. Есть информация, что случилось массовое дезертирство и отступление с позиций в 20-километровой зоне от Херсона. Я пока не готов говорить, может быть, в следующий четверг скажу, какие именно это населенные пункты, потому что информация достаточно сырая, мы не смогли ее пока качественно проверить и подтвердить.

Но настроения в целом у них такие очень грустные. Я заметил, мне буквально в течении получаса прислали несколько фото и видео о том, что они перегнали технику в жилые дворы центральной части Херсона. Было замечено большое количество техники. Это говорит о том, что они опасаются последующих каких-то прилетов, стараются рассредоточиться по городу.

— Используют гражданские дома как своеобразный щит.

— Да, это стандартная [для россиян] тактика.

— А если говорить о том, как они ищут украинцев, которые могли бы помогать ВСУ? Какой может быть совет практический, чтобы украинцы никак не представляли опасности, столкнувшись с оккупантами, и во-вторых, какие тактики они используют?

— К сожалению, если давать советы, нас в основном слышат украинцы на неоккупированных территориях. И те, кто находятся в оккупации, вряд ли смогут воспользоваться советами. Но если все-таки их давать, то желательно пользоваться виртуальными телефонами, которые можно сохранить на флешку, например, эмуляторы Android типа BlueStacks. И потом их можно сохранить на флешку, их невозможно будет проверить. И собственно говоря, как обнаруживают оккупанты тех, кто помогает ВСУ, они конкретно ходят по домам, дворам, неподалеку от мест прилета, заставляют демонстрировать телефон.

Иногда пытаются восстановить переписки, восстановить содержимое телефонов. И собственно говоря, проверяют, кто, о чем, с кем общался, и не было ли попыток кого-то навестить. Очень большой риск, если вы подписаны на паблик Оперативний ЗСУ, или Головнокомандувач ЗСУ, у них просто аббревиатура ЗСУ и что-нибудь подобного формата вызывает беспричинную агрессию.

— InformNapalm опубликовали, что коллаборант Стремоусов предположительно скрылся из Херсона. Он эти ролики, которые он записывает, о том, что «потерь нет» и так далее, он записывает это из Воронежа. Потому что там удалось даже определить по тому, что находится на заднем фоне у этих видео. Как вы думаете, если мы можем подтвердить то, что он в Воронеже, о чем это говорит?

— Я думаю, что это не первый его такой побег. В прошлый раз, если обратить внимание, когда были успехи ВСУ на херсонском направлении, он в самый критический момент резко отправился в турне территориями «Л/ДНР» и рассказывал там про «единение Донбасса». В другой раз, когда были массированные прилеты, был шанс и вероятность хорошего контрнаступления ВСУ он поехал в Крым рассказывать там свои стандартные тезисы.

Поэтому я предполагаю, Стремоусов в целом очень осторожный коллаборант, он при малейшей опасности заранее имеет несколько поводов куда-нибудь уехать по очень веским причинам. Я не удивлюсь, если к вечеру появится ролик, что он выстраивал какие-то дипломатические отношения, о чем-то важном договаривался для Херсона. Это является сигналом того, что они очень опасаются того, что будет нанесен удар по центрам принятия решений и по главным коллаборантам.

— Я думаю, что после случившегося с коллаборантом Ковалевым кажется, что мы уже можем это подтвердить, что он был убит, непонятно, кто его убил, потому что это могли сделать и сами россияне. Он контролировал зерно, он был «министром по аграрной политике». Многие россияне, многие другие коллаборанты хотели бы контролировать именно эту отрасль. Так что мы не знаем этого. И конечно, что, вероятно, когда это увидел Стремоусов, то я думаю, что это тоже его должно было расстроить.

— По Ковалеву я не совсем согласен. Ковалев очень подконтролен ФСБ был и очень лоялен. Поэтому я думаю, что у ФСБ с Ковалевым вопросов вообще не возникало. Ковалев никогда сам себе не принадлежал нормально. Поэтому скорее всего это либо наши ДРГ, либо партизаны. Что касаемо Стремоусова, там вряд ли можно делать какую-то серьезную ставку на ДРГ или партизан, потому что он находится в постоянном двойном кольце охраны. И таким образом, как Ковалева, его вряд ли ликвидируют. Его скорее всего можно будет либо отравить, либо взорвать, потому что в прямую ликвидация крайне проблематична, к сожалению.

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