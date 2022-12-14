«Второго Мариуполя не будет». Как будет развиваться новое контрнаступление ВСУ на юге Украины — объясняет аналитик CIT 14 декабря, 18:32 Эксклюзив НВ Украинские военные на юге Донбасса, 29 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Вооруженные силы Украины перешли к так называемой подготовке поля боя на юге, которая начинает процесс деоккупации части Запорожской и Херсонской областей, рассказал в интервью Радио НВ Кирилл Михайлов, аналитик Conflict Intelligence Team.

— Я хотела бы начать с Мелитополя. В последние дни оттуда приходят новости. <...> Это такая была не то чтобы тихая гавань, но мы очень давно ничего не слышали о Мелитополе, а здесь новость за новостью. Можете ли вы сделать какие-нибудь предположения, что там происходит?

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— Не только мне, но и многим аналитикам это напомнит, что происходило в Херсоне и на путях снабжения правобережья. У нас там, на этом направлении на западе, те действия, возможно, происходящее называется — подготовка поля боя.

Если мы предположим, что в Запорожском направлении возможно украинское наступление, то действия направлены на то, чтобы разрушить поставки и структуру командования оккупантов. Соответственно, это должно облегчить действия сухопутных сил, если они пойдут в наступление освобождать оккупированную часть Запорожской области.

— А это выглядит вероятным — сейчас идти в наступление на Запорожском направлении?

— Два очевидных направления, где украинские силы могут развивать наступление, — это, во-первых, линия Сватово-Кременная, наступательные действия происходят относительно давно. С другой стороны, это Запорожское направление, где, скорее всего, не успели построить такие серьезные фортификационные сооружения, как это происходит на Луганщине. Элементарно, потому что фронт там очень длинный и, скорее всего, невозможно его полностью перекрыть.

И, скорее всего, он оборудован фортификационными сооружениями только на каких-то стратегических направлениях. Например, город Мелитополь, что соответственно дает возможность украинским мобильным механизированным силам как-то обходить и создавать так называемые котлы, окружать россиян или заставлять их отходить. Это то, что мы наблюдали на Харьковщине, в определенной степени и на Херсонщине тоже. Теоретически это повторить — возможно.

Для этого в первую очередь, как это уже подчеркивал, например, Резников, нужно дождаться благоприятных погодных условий. Когда почва замерзнет — это будет способствовать движению, прежде всего, колесной техники, которая является большой частью парка, поставляемого Украине западными партнерами. Во-вторых, это будет способствовать логистическому движению: автотранспорту, то есть грузовикам, подвозящим топливо и боеприпасы, без которых невозможны никакие глубокие наступательные действия.