«Паническая истерика ватников». Действия ВСУ в районе Балаклеи застали оккупантов врасплох — Яковина 7 сентября, 17:37 Эксклюзив НВ Уничтоженный российский танк на фронте (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Наступление ВСУ в районе временно оккупированной Балаклеи, которое официально не ещё подтверждается, вызвало панику у оккупантов и их пропагандистов.

Какое стратегическое значение у операции и самого города Балаклея рассказал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

Начали приходить новости о том, что началось украинское наступление в Харьковской области. В частности сообщается, что украинские войска вышли на окраины города Балаклея, уже закрепились на них и продолжают вести наступательные действия. Россияне в панике, взрывают мосты через Северский Донец, пытаясь помешать наступлению украинцев. Но судя по тому, какие сообщения сейчас приходят с фронта, там наступление украинской армии идут достаточно успешно.

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Не хочу предвосхищать события, может быть, естественно, это война и все может закончиться совершенно неожиданным образом, но сейчас, на данный момент очевидно, что наступление идет относительно успешно, украинские войска выполняют поставленные перед ними задачи и вполне возможно, что через некоторое время добьются определенных успехов на этом направлении, в частности в городе Балаклея и прилегающих к нему населенных пунктах.

Почему это важно? Потому что город Балаклея является ключом от Изюма. Если украинским войскам удастся освободить Балаклею, то Изюм получится у них уже практически в тылу. Таким образом можно будет из Балаклеи достаточно небольшим броском подойти к Изюму и окружить его со всех сторон. А Изюм в свою очередь — это самый главный, ключевой город во всей этой войне, по крайней мере на восточных фронтах, где Донецкая, Луганская, Харьковская область.

Потому что Изюм стоит на горе, на излучине реки, с него контролируется весь Донбасс и Харьковская область. Если получится окружить Изюм, а уж тем более взять его, это будет грандиознейшим успехом украинской армии, поэтому держим пальцы.

Пока информации очень мало и вся она, я должен подчеркнуть, поступает из российских источников, россияне абсолютно не ожидали никакого украинского наступления на этом направлении, были очень расслаблены. Там в последнее время не велось никаких боевых действий и вообще, насколько я понимаю, опять же по данным российских источников, из Балаклеи, из Изюма, с этого направления фронта в последнее время очень активно снимали войска для перебрасывания их на юг Украины, в Херсонскую область, где сейчас украинская армия также ведет активные наступательные действия.

И еще про Изюм хочу сказать, из Балаклеи уже обычная ствольная украинская артиллерия, которая бьет на 40 километров, сможет спокойно добивать до города Купянск. Этот город является крупнейшим, важнейшим железнодорожным узлом, центром, главным нервным узлом всей российской военной логистики в этом регионе оккупированной Украины.

Поэтому если удастся взять под огневой контроль хотя бы артиллерией город Купянск и особенно железнодорожный узел этого города, тогда украинским войскам удастся очень существенным образом нарушить, разрушить военную логистику россиян в Харьковской области и на севере Донбасса.

Надеюсь, все подтвердится, то, на что жалуются сейчас, если правильнее сказать, российские военные обозреватели, всякие ватные военные корреспонденты. Все они в один голос воют, они страшно недовольны тем, что российское командование ничего не предприняло именно для обороны Балаклеи.

Оказывается, я на самом деле не знал, они у себя пишут, что уже три недели во всяких их закрытых группах шло обсуждение того, что следующий удар может быть нанесен по Балаклее, потому что якобы кто-то из них видел там подозрительную активность украинской армии.

И при этом они говорят, что «мы знали о том, что такое произойдет, почему же российский Генштаб не обратил внимания, почему мы сейчас теряем Балаклею», какой ужас, какой кошмар, это стратегически важная точка. И если «мы потеряем Балаклею, начнет сыпаться вся российская система обороны в Харьковской области и на Донбассе».

Короче говоря, новости интересные, но они, на мой взгляд, особенно интересны тем, что сеют существенные конфликты внутри российского руководства, они все между собой сейчас дерутся, ругаются. Опять же в этих чатах, я почитал, тоже интересные вещи пишут. Все хвалят Гиркина, говорят, Гиркин предупреждал, что что-то подобное начнется, Гиркин знал, Гиркин говорил. Для российской армии нет ничего хуже, чем когда кто-то хвалит Гиркина.

Почему? Потому что Гиркин как ФСБшник с подозрением и скепсисом относится к российской армии, а особенно к командующим этой армией, он их называет дураками, дебилами, другие не очень приличные выражения использует. Ну а самого главного российского маршала Шойгу Гиркин называет «фанерным маршалом», я уже, видимо, понимаю за что, почему так называет.

Надо еще раз сказать: если получится провести это наступление успешно, это будет грандиозный, важнейший успех украинской армии. Я сейчас буквально с колес, сходу это говорю, безо всякой подготовки, поскольку информация о Балаклее начала приходить только что.

Я думаю, это будет даже гораздо более громким, важным сюжетом, чем наступление украинской армии на юге, потому что все-таки Россия всегда утверждала, заявляла, что главной ее целью в этой войне является захват Донбасса в полном объеме и в полном составе. Сейчас это центральная, главная цель, ради которой хотя бы формально все и начиналось. Эта цель сейчас ставится под жирный-жирный знак вопроса, очень интересно, будем обязательно следить за развитием событий.

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Натыкаюсь на то, что пишут российские Telegram-каналы, опять же давайте только на них ссылаться, чтобы не разболтать какую-то украинскую информацию. Пишет нам один из российских ватных телеграмщиков: «это какая-то новая война, наши Telegram-каналы писали о том, что противник собирается атаковать в районе Балаклея — Изюм, подтягивает артиллерию, личный состав и т. д. Несмотря на это, все же ВСУ удалось накопить силы для наступления, которое ни для кого не было секретом».

И дальше он делает вывод: надеюсь, это хитрый план, поскольку в нашем Генштабе не дураки сидят. Сейчас про хитрый план, что пишет еще один ватный Telegram-канал: «в Балаклее ад. Неоднократно писал о том, что ВСУ стягивают технику в харьковском направлении. Также я писал о том, что удар на Херсонщине может быть отвлекающим маневром, поскольку основной удар может быть на харьковском фронте. <...> Ситуация на изюмском направлении также обострилась, идут жестокие бои, противник оживился на всем протяжении харьковского фронта. В пригороде Балаклеи идут уличные бои, арсенал Вербовки уже сдан войскам ВСУ».

И еще я посмотрел, очень много сообщений о том, что, видимо, перед наступлением Балаклею хорошо обработали HIMARS — все штабы, пункты расположения, все склады российских войск в Балаклее были взорваны вместе с находящимися там людьми. Поэтому сейчас наступление украинской армии идет относительно успешно. Я не знаю, насколько успешно, но судя по таким достаточно паническим высказываниям ватников, там все довольно серьезно, довольно хорошо для украинской армии.

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