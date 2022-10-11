Зеленский вновь собрал Ставку верховного главнокомандующего на фоне ракетного террора РФ 11 октября, 13:07 На заседании была заслушана информация о ситуации на передовой и последних действиях врага (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Во вторник, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждалось контрнаступление ВСУ и массированные ракетные обстрелы РФ.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

На заседании была заслушана информация о ситуации на передовой и последних действиях врага. Присутствующие подчеркнули необходимость обеспечения армии современными системами ПВО и ПРО.

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«Отмечена профессиональная работа подразделений ВСУ, обеспечивающих противовоздушную оборону нашего государства», — говорится в сообщении.

Также на заседании обсудили шаги по дальнейшей деоккупации временно захваченных украинских территорий и подготовки армии к зиме.

Министр внутренних дел Денис Монастырский доложил о ходе ликвидации последствий разрушений, вызванных массированными ракетными ударами российской армии, а также о мерах, предпринимаемых для защиты объектов критической инфраструктуры.

В заседании приняли участие министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Также к заседанию Ставки присоединились руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины. Известно о ракетных ударах по 14 областях Украины, в частности по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Одесской областях.