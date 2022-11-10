Генералы РФ умоляют о перерыве в войне, но ВСУ продолжат освобождать Украину — Подоляк

10 ноября, 16:15
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Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Российские генералы умоляют о перерыве в войне против Украины из-за истощения армии, но ВСУ продолжат освобождать временно оккупированные регионы, сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Зачем России «переговоры» и «замораживание войны», понятно: генералы умоляют о перерыве для истощенной армии, а Кремль стремится зафиксировать хоть какие-то территориальные «победы», — пишет Подоляк в Twitter.

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Он подчеркнул, что таким образом войска РФ пытаются не выглядеть «полными лузерами». Подоляк добавил, что Украине это не нужно и ВСУ продолжат освобождать временно захваченные территории.

«Но зачем это Украине? Продолжаем освобождать свои территории», — подчеркнул он.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1590685445150900225

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

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Также 9 ноября пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что россияне готовы вести переговоры с Украиной «с учетом тех реалий, которые складываются на данный момент».

Комментируя эти слова Захаровой, в МИД Украины заявили, что Россия имитирует готовность к диалогу, а россияне пытаются выиграть время, чтобы собрать силы для новых ударов.

В четверг, 10 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Херсонском направлении ВСУ взяли под контроль 12 населенных пунктов.

https://www.youtube.com/embed/dsir06y7UZ0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Территории Генералы Михаил Подоляк

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