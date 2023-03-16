«РФ надеется на заморозку войны». Интервью NV с экспертом о главных задачах готовящегося контрнаступления ВС Украины 16 марта, 17:10 Эксклюзив NV Украинский танк недалеко от линии фронта в Донецкой области, 7 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Роман Свитан, военный эксперт, рассказал в эфире Radio NV о основных проблемах в планировании наступления украинских войск и деоккупации территорий государства.

— Сейчас очень много появляется информации в СМИ, прежде всего американских относительно украинского контрнаступления. С одной стороны, The Washington Post пишет о том, что наступление очевидно откладывается из-за проблем украинской армии.

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Другое издание Politico очень разную информацию в последнее время представляет — и проукраинскую, и не проукраинскую. Так оно сейчас пишет о том, что наоборот — партнеры, в частности, США интенсивно готовят Украину к весеннему наступлению. В таком режиме информационного шума может показаться, что что-то непонятное происходит.

Накануне у нас состоялся Рамштайн, основные решения которого — снабжение Украины достаточным количеством снарядов. И в то же время наши бойцы, которые, например, защищают Бахмут, говорят «нам просто позарез, по горло не хватает этих боеприпасов».

Решат ли партнеры все же нам вовремя поставить достаточное количество боеприпасов для того, чтобы мы совершили такое весеннее контрнаступление, или с ним все же есть проблемы?

— Есть такой центр информационно-психологических спецопераций в России. Hуководит им какой-то генерал ФСБ-шный. Получает он определенное финансирование на выполнение ИПСО. А дальше в зависимости уважаемоcти издания, любого издания — начиная от российского, заканчивая американским, статья стоит определенных денег. Уважающее себя издание печатают что угодно — все будет зависеть от количества нулей, которое сопровождает такого рода статью, особенно, когда она обезличена. Как только есть обезличенная статья, это значит она заказная.