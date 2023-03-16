«РФ надеется на заморозку войны». Интервью NV с экспертом о главных задачах готовящегося контрнаступления ВС Украины

16 марта, 17:10
Эксклюзив NV
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Украинский танк недалеко от линии фронта в Донецкой области, 7 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинский танк недалеко от линии фронта в Донецкой области, 7 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Автор: Василий Пехньо

Роман Свитан, военный эксперт, рассказал в эфире Radio NV о основных проблемах в планировании наступления украинских войск и деоккупации территорий государства.

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 — Сейчас очень много появляется информации в СМИ, прежде всего американских относительно украинского контрнаступления. С одной стороны, The Washington Post пишет о том, что наступление очевидно откладывается из-за проблем украинской армии.

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Другое издание Politico очень разную информацию в последнее время представляет — и проукраинскую, и не проукраинскую. Так оно сейчас пишет о том, что наоборот — партнеры, в частности, США интенсивно готовят Украину к весеннему наступлению. В таком режиме информационного шума может показаться, что что-то непонятное происходит.

Накануне у нас состоялся Рамштайн, основные решения которого — снабжение Украины достаточным количеством снарядов. И в то же время наши бойцы, которые, например, защищают Бахмут, говорят «нам просто позарез, по горло не хватает этих боеприпасов».

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Решат ли партнеры все же нам вовремя поставить достаточное количество боеприпасов для того, чтобы мы совершили такое весеннее контрнаступление, или с ним все же есть проблемы?

— Есть такой центр информационно-психологических спецопераций в России. Hуководит им какой-то генерал ФСБ-шный. Получает он определенное финансирование на выполнение ИПСО. А дальше в зависимости уважаемоcти издания, любого издания — начиная от российского, заканчивая американским, статья стоит определенных денег. Уважающее себя издание печатают что угодно — все будет зависеть от количества нулей, которое сопровождает такого рода статью, особенно, когда она обезличена. Как только есть обезличенная статья, это значит она заказная.

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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