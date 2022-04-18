Российские войска начали битву за Донбасс — Зеленский 18 апреля, 22:44 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

По словам главы государства, на востоке и юге оккупанты в последнее время пытаются атаковать «немного более продуманно, чем раньше», и ищут слабое место в обороне Украины. Он отметил, что российские генералы, вероятно, «убили уже столько российских военных, что даже им приходится быть осторожнее, а то никого не останется, чтобы наступать».

Видео дня

«Сколько бы туда [на Донбасс] не сгоняли российских военных, мы будем бороться и защищаться. Будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не надо», — подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил всех бойцов, которые защищают Украину, и героические города на Донбассе и в Харьковской области, которые сдерживают силы противника.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что утром 18 апреля российские оккупанты начали наступательную операцию по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях и безуспешно пытались прорвать оборону украинских защитников.

В Генштабе ВСУ сообщили, что основные усилия россиян сосредоточены на захвате Лимана, Кременной, Попасной и Рубежного, а также на установлении полного контроля над Мариуполем. Ожидается, что враг продолжит попытки наступления на направлениях Изюм — Славянск и Изюм — Барвенково.

Начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай вечером 18 апреля рассказал, что оккупанты временно захватили Кременную, в Рубежном и Попасной идут бои, россияне продолжают обстрелы других мирных городов. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в Кременной идут уличные бои.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.