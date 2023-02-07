Зеленский обсудил с Будановым и военными планы российских оккупантов 7 февраля, 20:59 Украинские военные 43-й артиллерийской бригады ведут огонь из немецкой гаубицы Panzerhaubitze 2000 вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 7 февраля, сообщил, что провел совещание с военными и главой украинской разведки Кириллом Будановым, где обсуждались планы оккупантов и потребности ВСУ на фронте.

«Сегодня традиционно провел несколько совещаний с военными, совещание с руководителем разведки. Сохраняем максимальное внимание на том, что готовят оккупанты. И на том, что нужно нашим воинам, чтобы эффективно противостоять», — сказал президент в вечернем видеообращении.

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Он подчеркнул, что украинские силы «укрепляют государство по всему периметру», включая восток и юг страны. Президент поблагодарил украинских пограничников за ежедневную храбрость и стойкость в боях на Донбассе, а также всех защитников и защитниц, которые обеспечивают охрану севера страны.

«Каждое направление имеет значение. Все вражеские сценарии прорабатываем. Государство защищаем», — подчеркнул президент.

По данным издания Financial Times, новое масштабное наступление российских оккупантов начнется в ближайшие 10 дней, пока в Украину не поступили новые поставки западного оружия.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что во время возможного нового наступления России в феврале оккупанты не будут пытаться захватить всю территорию Украины, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.