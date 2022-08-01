«Россия превратила Крым в военно-тюремный табор». Зеленский пообещал восстановить справедливость относительно украинского полуострова

1 августа, 23:04
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Украины (Фото:NASA)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Украины (Фото:NASA)

Президент Владимир Зеленский пообещал восстановить справедливость в отношении временно оккупированного Крыма.

«За годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный табор. И десятки тысяч людей стали его жертвами. Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

Видео дня

Президент подчеркнул, что слабая и недостаточно принципиальная реакция цивилизованного мира на оккупацию Крыма в 2014 году стала причиной того, что «российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов».

«Постепенно восстановим справедливость и в отношении нашего Крыма», — подчеркнул Зеленский.

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Украины.

17 июня представительница президента Украины во временно захваченном Крыму Тамила Ташева заявила, что после 24 февраля ситуация изменилась и полуостров могут освободить от оккупантов военным путем.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что новое западное оружие от стран-партнеров поможет Украине вернуть все захваченные РФ территории, включая оккупированные Крым и Донбасс.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Владимир Зеленский Оккупация

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