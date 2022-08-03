Освобождение Украины. Кулеба ответил, смогут ли ВСУ вернуть Херсон под украинский контроль

3 августа, 21:12
ВСУ освободили от российских захватчиков уже более 50 населенных пунктов в Херсонской области (Фото:hromadske)

ВСУ освободили от российских захватчиков уже более 50 населенных пунктов в Херсонской области (Фото:hromadske)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что освобождение всей территории Украины от российских оккупантов является реалистичным сценарием.

Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов, можно ли вернуть Херсон под украинский контроль.

«Освобождение всей территории Украины является реалистичным», — сказал Кулеба.

Видео дня
https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/466635154922768

Ранее сообщалось, что в ходе контрнаступательных действий на южном направлении ВСУ освободили от российских захватчиков уже более 50 населенных пунктов в Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/agDMt1N0Ggo
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Дмитрий Кулеба

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