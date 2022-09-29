«Я остаюсь оптимистом». Резников не считает, что белорусы хотят воевать против Украины

29 сентября, 17:34
Поделиться:
Министр напомнил, что планы Кремля атаковать Киев в феврале-марте провалились (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр напомнил, что планы Кремля атаковать Киев в феврале-марте провалились (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников убежден, что граждане Беларуси не мотивированы воевать против Украины.

Об этом он сообщил в интервью Интерфакс Украина.

«Мы наблюдаем за маневрами в Беларуси и готовы там ко всему. Но я оставался бы оптимистом, ибо мне кажется, что белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной», — заявил Резников.

Видео дня

Читайте также:

Беларуски Гаюн заявил, что Беларусь может готовиться к приему воинских эшелонов из РФ (Фото:t.me/Hajun_BY) На фоне мобилизации в России. Беларусь может готовиться к приему воинских эшелонов из РФ — Беларуски Гаюн

Министр напомнил, что планы Кремля атаковать Киев в феврале-марте провалились. Он отметил, что подразделения ВСУ сейчас готовятся к разным сценариям и проходят обучение на территории ЕС.

По данным украинской разведки, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в случае нового наступления с территории Беларуси оккупанты получат ответ от Украины, на который не рассчитывают.

https://www.youtube.com/embed/EYXGGkshZpk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Беларусь Алексей Резников

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X