«Я остаюсь оптимистом». Резников не считает, что белорусы хотят воевать против Украины 29 сентября, 17:34 Министр напомнил, что планы Кремля атаковать Киев в феврале-марте провалились (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников убежден, что граждане Беларуси не мотивированы воевать против Украины.

Об этом он сообщил в интервью Интерфакс Украина.

«Мы наблюдаем за маневрами в Беларуси и готовы там ко всему. Но я оставался бы оптимистом, ибо мне кажется, что белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной», — заявил Резников.

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Министр напомнил, что планы Кремля атаковать Киев в феврале-марте провалились. Он отметил, что подразделения ВСУ сейчас готовятся к разным сценариям и проходят обучение на территории ЕС.

По данным украинской разведки, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в случае нового наступления с территории Беларуси оккупанты получат ответ от Украины, на который не рассчитывают.