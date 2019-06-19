Настоящий патриот: Порошенко отреагировал на смерть Тымчука Вчера, 18:09 Цей матеріал також доступний українською Dmitry Tymchuk/Facebook Дмитрий Тымчук Dmitry Tymchuk/Facebook

Экс-президент Украины Петр Порошенко, комментируя смерть народного депутата Дмитрия Тымчука, заявил, что он много сделал для защиты Украины от российской агрессии.

Об этом экс-глава государства написал в Twitter.

«Мы потеряли настоящего украинского патриота, борца за правду Дмитрия Тымчука. Он много сделал, чтобы защитить Украину от агрессии РФ. Этот очевидный факт должны прежде всего принять во внимание те кто будет расследовать его смерть», — написал Порошенко.

Напомним, что 19 июня в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука. Предварительно, погибший получил огнестрельное ранение головы.

По словам депутата от НФ Антона Геращенко, Тымчук смертельно ранил себя во время чистки наградного пистолета.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Дмитрий Тымчук координировал группу Информационное сопротивление, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.