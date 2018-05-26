Полковник рвется к звездам. Как экс-министр Гриценко стал одним из фаворитов президентской гонки

За год до выборов главы государства лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко демонстрирует высокий результат: согласно свежим президентским рейтингам, у экс-министра обороны не меньше шансов выйти во второй тур, чем у президента Петра Порошенко или лидера радикалов Олега Ляшко, пишет журнал Новое Время.

Так, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС) среди тех респондентов, кто уже определился со своим выбором, за Гриценко готовы проголосовать почти 12,7%. Это второй результат после №1 президентской гонки - Юлии Тимошенко с ее 16%.

Однако у настоящего полковника Гриценко - именно в этом чине он уволился из армии в 1999 году - есть один "секрет", о котором напоминает политолог Владимир Фесенко: как показывает история, он зачастую имеет высокий рейтинг между выборами и слабый результат по итогам реального голосования.

К его сильным сторонам можно отнести то, что он не слишком себя дискредитировал

На прошлых президентских выборах - в 2014‑м - Гриценко набрал 5,5% голосов. И занял вполне приличное четвертое место. Но уже осенью того же года, на выборах парламентских, его партия Гражданская позиция так и не смогла преодолеть 5%-ный барьер и не попала в Раду. Хотя социологи прогнозировали команде Гриценко радужные перспективы.

Одной из причин подобных "взлетов и падений" эксперты называют конфликтность самого экс-министра, выливающуюся в неумение создать собственную сильную команду.

"Его упрямство и несговорчивость отталкивали многих потенциальных соратников и союзников", - напоминает Фесенко.

Без антипатий, но и без команды

Преимущество лидера Гражданской позиции заключается в другом: у него низкий показатель электоральных антипатий. И это его ключевое отличие от кандидатов-конкурентов, заседающих в Раде, - у тех антирейтинг как раз очень высок, что отражает общую тенденцию разочарования украинцев в действующих элитах.

Супруга Гриценко - авторитетный журналист и главред Зеркала недели Юлия Мостовая / Фото УНИАН

Так, по данным КМИС, к Порошенко негативно относятся почти 71% опрошенных. У Тимошенко антирейтинг составляет 56%. Главу Оппозиционного блока Юрия Бойко негативно воспринимают 44% респондентов.

А вот к Гриценко относятся лучше, чем ко всем остальным действующим топ-политикам. А негативно лидера Гражданской позиции воспринимают лишь 20% опрошенных.

"К его сильным сторонам можно отнести то, что он не слишком себя дискредитировал", - объясняет феномен позитивного восприятия Гриценко Анатолий Октисюк, политический эксперт Дома демократии.

Еще один несомненный бонус политика - его супруга, авторитетный журналист Юлия Мостовая, многолетний фронтмен еженедельника Зеркало недели.

Однако при всех своих высокоинтеллектуальных способностях и позитивных личных качествах лидер Гражданской позиции так и не сумел построить сильную партийную структуру, имеющую мощную опору в регионах, говорит Октисюк.

Возможные союзники

Сам Гриценко рассказал НВ, что готов к формированию сильной команды. И призывает другие политсилы к ней присоединиться.

Процесс сбора союзников, по его словам, начался 3 марта прошлого года. Тогда Гриценко, еще не имевший высокого рейтинга, готов был закрыть собственную партию и вступить в Самопоміч львовского мэра Андрея Садового.

"Как бы психологически ни было больно, мы готовы были это сделать, чтобы люди видели: мы идем на выборы одной командой", - вспоминает Гриценко. Но в тот момент Садовый и Ко навстречу полковнику и его "полку" не пошли.

Потенциальные сюзники Гриценко: Василий Гацько из Демальянса (слева), Михаил Саакашвили (в центре) и мэр Львова Андрей Садовый (справа) на прошлогоднем мартовском фото запечатлены во Львове / Фото НВ

Сейчас рейтинг Гриценко заметно выше результата Садового (того поддерживают 3,3% респондентов). И теперь уже экс-министр зовет мэра в неравный "брак" - чтобы тот со своими однопартийцами влился в Гражданскую позицию.

Среди тех, с кем он еще готов сотрудничать, Гриценко называет сразу несколько партийных структур. Среди них есть и такая неожиданность, как Европейская партия Николая Катеринчука - человека, действующего как технический кандидат на нескольких последних выборах.

Гриценко "послал пригласительные" и Демократическому альянсу - объединению молодых политиков, Руху новых сил Михаила Саакашвили, и еще ряду второстепенных партпроектов. Потенциальных союзников он выбирает, как правило, среди оппонентов Порошенко.

При этом Гриценко уточняет: он не требует сию секунду принимать решение и вливаться в Гражданскую позицию. Его вполне устроит и команда, которая объединяется не на уровне одной партии, а на уровне штабов. "Кому‑то нужно больше времени, чтобы дозреть, - рассказывает политик. - У людей есть чувство, что в украинской политике работает "кидалово". Но те, кто меня знают по жизни, убеждены, что я всегда держу слово".

Последний шанс

Хотя потенциальные союзники не спешат превращаться в реальных партнеров, Гриценко уже сейчас знает, чем займется в президентском кресле.

Первым своим законопроектом он собирается четко прописать процедуру импичмента президента. Далее напишет закон о снятии депутатской неприкосновенности и акты, посвященные отзыву парламентариев за “кнопкодавство” и прогулы сессий и заседаний комитетов.

Также Гриценко инициирует выборы в парламент по пропорциональной системе с открытыми списками.

Что же касается экономики, то лидер Гражданской позиции говорит: ключевое для него - поддержка предпринимательства. “Первое - не мешать. А дальше - стимулировать”, - объясняет он. По его мнению, государству стоит убрать лишние регуляторные механизмы и проверки. И уменьшить не только количество налогов, но и максимально упростить процедуру их администрирования.

Независимость, считает Гриценко, хорошо демонстрирует тот факт, что с октября 2014 года его не зовут в эфиры телеканалов Интер (принадлежит Сергею Левочкину), 1+1 (собственник - Коломойский) и ТРК Украина (Ахметов)

При этом Гриценко не хочет спешить и пускать в свободную продажу земли сельхозназначения, хотя это и рекомендуют сделать Мировой банк и МВФ.

А еще он уверяет, что не сотрудничает ни с кем из тех, кого в Украине принято называть олигархами. И ни от кого из них не зависит. “Я [миллиардера Рината] Ахметова видел вживую один раз 12 лет назад, - уверенно говорит Гриценко. - [Миллиардера Игоря] Коломойского никогда не видел”.

Прошлая президентская кампания, объясняет экс-министр, стоила его команде $ 3 млн. И это, мол, намного меньше, чем потратили тогда фавориты. Никого из вышеупомянутых олигархов он о помощи не просил.

Независимость, считает Гриценко, хорошо демонстрирует тот факт, что с октября 2014 года его не зовут в эфиры телеканалов Интер (принадлежит оппоблоковцу Сергею Левочкину), 1+1 (собственник - Коломойский) и ТРК Украина (Ахметов).

Для Гриценко, как и для Тимошенко, предстоящие выборы - последний шанс прийти к власти, полагает Фесенко. Политолог отмечает: экс-министру обороны сейчас 60 лет, и в случае поражения его станут воспринимать пенсионером, вечно участвующим в выборах и не показывающим высоких результатов.

"От того, удастся ли Гриценко сейчас сформировать сильную команду, будет зависеть его дальнейшая судьба", - говорит эксперт.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №19 от 24 мая 2018 года.