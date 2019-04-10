Насиров через суд пытается отменить конкурсы на должности глав налоговой и таможенной служб Сегодня, 15:17 172 Цей матеріал також доступний українською ЕВА Роман Насиров ЕВА

Бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров подал иск против правительства с требованием отменить проведение конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева, в который поступил иск.

Согласно сообщению, Насиров в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными и недействительными распоряжения Кабмина об объявлении конкурсов на должности руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

Решение об открытии производства по иску Насирова еще не принято.

Кабинет министров 6 марта утвердил положение о Налоговой и Таможенной службах в рамках реорганизации Государственной фискальной службы.

Правительство на заседании 20 марта объявило конкурсы на должности председателей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

Сейчас должность и.о. главы ведомства занимает Александр Власов. С мая 2015 по март 2017 года ГФС возглавлял Роман Насиров, которого обвиняли в нанесении государству ущерба на сумму 2 млрд грн.

В конце 2018 года Окружной административный суд Киева возобновил Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.