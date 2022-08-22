«Бавовны будет только больше». Как сдача отдыхающими позиций российского ПВО в Крыму усилит давление на оккупантов — эксперт 22 августа, 21:40 Эксклюзив НВ Последствия одной из серий взрывов в оккупированном Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в эфире Радио НВ рассказал, как оккупанты формируют эшелонированную оборону в Крыму, ведь давление на их силы растет.

— Некоторые аналитики сходятся во мнении, что пакет помощи от Запада, во-первых, не случаен и не то, что у них там оставалось, а у него есть определенная логика. Другими словами, насыщение этого пакета помощи имеет определенную логику. И самая первая часть этой логики проявляется в том, что, например, автомобили разминирования, дополнительные ракеты HARM и еще некоторое вооружение — это как раз намек на то, что Украине дают именно наступательное вооружение, а значит, наши западные партнеры рассчитывают, что Украина способна пойти в наступление.

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— Следует отметить, что наступательное или оборонительное оружие — это больше, пожалуй, все-таки термин, придуманный или политиками либо обозревателями. В принципе разделений оружия практически не существует, скажем так, разграничения на оборонное или наступательное. Это больше политический термин. Дело в том, что любое оружие может быть использовано для любых целей. Если мы говорим о том, что нам поставляется.

А что касается реализуемой стратегии — логика есть абсолютно. Мы это обсуждали и неоднократно с вами в эфирах, когда речь заходила о том, что применяется стратегия, состоящая и в том, что нужно уничтожать ближний и дальний тылы противника, создавать условия для врага, невыносимые на территории пребывания, которую он временно оккупирует и занимает.

Сделать все возможное для того, чтобы вытеснить врага и он должен будет убегать и отступать с позиций. К примеру, сейчас мы это видим, как это реализуется на правобережье Херсонщины. Это четко можно заметить. И дальше фактически уничтожать полностью обеспечение противника, чтобы он был лишен возможности вести наступательные действия, и как следствие, отступить, стать деморализованным. И таким образом вообще продвигаться к победе. Если мы заметим вот это все происходящее, помните, мы с вами говорили о том, что для того, чтобы эффективно наступать, нужно ослепить противника? А для того чтобы ослепить, нужно уничтожить радары и средства радиоэлектронной борьбы.

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