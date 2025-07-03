Участники политической партии Наш край (Фото: Наш край / Facebook)

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу политической партии Наш край и отменил решение о запрете политсилы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на постановление суда, копию которого получила редакция агентства.

На 1 июля запланировано заседание в Кассационном админсуде Верховного суда. Кроме представителей партии, там фигурируют Министерство юстиции и Служба безопасности Украины.

Издание со ссылкой на предоставленную копию постановления сообщает, что суд удовлетворил апелляционную жалобу партии Наш край и отменил решение о запрете политсилы. На сайте партии также опубликовали, как отмечается, вступительную и результативную часть решения.

Как следует из документа, коллегия судей удовлетворила апелляцию партии и отменила предварительное решение о запрете.

После решения запретить партию в 2024 году ее имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передали в собственность государства.