Население Украины к концу века сократится на 36% - прогноз ООН

К концу XXI века численность населения Украины может сократиться на 36%, пишет Bloombergсо ссылкой на прогноз ООН.

Факторы, которые влияют на депопуляцию в Украине и других странах Восточной Европы, - низкие доходы, медленный прирост населения и негативное отношение к иммигрантам. На фоне того, что в Украину иммигрирует мало людей, сами украинцы эмигрируют из страны. По данным ООН, сейчас за рубежом проживают 11% украинцев.

Агентство отмечает, что такая тенденция свойственна большинству стран Восточной Европы и Балтии. Так, население Молдовы к 2100 году может уменьшится на 51%, Латвии – на 41%, Литвы – на 34% а Эстонии – на 32%. Число жителей России к концу столетия сократится на 13%.

Напомним, по данным Госстата, численность населения Украинына 1 декабря 2017 года составляла 42,4 млн человек.