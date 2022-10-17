Итоги Рамштайна-6. Украина скоро получит первые системы NASAMS — Резников

17 октября, 16:54
Поделиться:
США готовятся передать Украине системы NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

США готовятся передать Украине системы NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина скоро получит первые системы ПВО NASAMS.

В понедельник, 17 октября, глава Минобороны написал у себя в Facebook, что защитники Украины сейчас заканчивают обучаться использованию NASAMS. Он добавил, что тысячи украинских бойцов прошли подготовку, десятки тысяч — готовятся обучению в странах-партнерах.

Видео дня

Рассказывая об итогах шестого заседания в формате Рамштайн (Контактной группы по вопросам обороны Украины), Резников сообщил, что тема фейковых референдумов, организованных российскими оккупантами на временно захваченных территориях, фактически отсутствовала: «Этот фарс никто не воспринял всерьез».

Читайте также:

Работа украинских военных (Фото:Arsenii Gerasymenko / Facebook) «Освобождение Херсона — вопрос времени». У Путина нет ничего, чтобы показать свою силу — интервью с израильским офицером Игалем Левиным

Министр также рассказал, что за полгода работы Рамштайна Украина не только получила необходимое западное оружие, а и внедряет систему НАТО LOGFAS для обеспечения учета и логистики, проводит реформу системы оборонных закупок по принципам Североатлантического альянса и ведет «одну из самых масштабных трансформаций Сил обороны со времен Второй мировой войны, к тому же во время активной фазы боевых действий». По словам Резникова, у партнеров Украины «все меньше аргументов не передавать Украине самолеты и танки».

«Брутальная российская атака на гражданскую инфраструктуру подтолкнула к политическим сдвигам, которые технически украинская команда прорабатывала с августа. Мы поднимали вопросы организации трехуровневой системы ПВО/ПРО в Украине и в переписке, и во время телефонных разговоров, и на Рамштайне-5. Потому партнерам хватило буквально несколько суток для формулирования конкретики», — подчеркнул он.

Инфографика: НВ
Читайте также:
«CAESARи их косят, как травку». Как «мобиков» ВСУ уже возвращают в РФ, кто может устранить Путина и куда исчез Гиркин — интервью с Цымбалюком

Резников отметил, что по итогам Рамштайна-6 его американский коллега Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявили, что основной приоритет помощи Украине — создание интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты воздушного пространства нашей страны, а более 50 стран-участниц «рассматривают варианты участия в этой работе на практическом уровне».

Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Невидимая, но критически важная битва за господство в воздухе над Украиной. Что происходит?

Министр также напомнил, что Испания быстро приняла решение о передаче Украине систем HAWK (Украина направила первые запросы около двух месяцев назад), Великобритания и Нидерланды пообещали передать дополнительные ракеты для системы ПВО/ПРО, с французской стороной идут переговоры о поставке ЗРК Crotale. Также Украина надеется на позитивное решение в отношении комплексов SAMP-T.

«Непубличные детали обсуждений должны первыми ощутить на себе российские оккупанты. Мы неоднократно создавали им сюрпризы. Стоит сохранить эту традицию», — написал Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid033Jp9ctNzCufihbvL1iQYYqLKmWNbKmhnMp6gaQVqpX8aTeAxzGwtCN3QvdusvmbVl

Ранее Алексей Резников говорил, что Украина получит от США первые установки NASAMS уже в октябре. После массированных ракетных ударов РФ по Украине в Пентагоне заявили, что США передадут Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это физически возможно.

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

https://www.youtube.com/embed/mPrDBR6teFM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Переговоры НАТО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Военная помощь Поставки оружия ПВО Украина НАТО Украина-НАТО Поддержка Украины Алексей Резников Война России против Украины ПВО Украины NASAMS Рамштайн

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X