Итоги Рамштайна-6. Украина скоро получит первые системы NASAMS — Резников 17 октября, 16:54 США готовятся передать Украине системы NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина скоро получит первые системы ПВО NASAMS.

В понедельник, 17 октября, глава Минобороны написал у себя в Facebook, что защитники Украины сейчас заканчивают обучаться использованию NASAMS. Он добавил, что тысячи украинских бойцов прошли подготовку, десятки тысяч — готовятся обучению в странах-партнерах.



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Рассказывая об итогах шестого заседания в формате Рамштайн (Контактной группы по вопросам обороны Украины), Резников сообщил, что тема фейковых референдумов, организованных российскими оккупантами на временно захваченных территориях, фактически отсутствовала: «Этот фарс никто не воспринял всерьез».

Министр также рассказал, что за полгода работы Рамштайна Украина не только получила необходимое западное оружие, а и внедряет систему НАТО LOGFAS для обеспечения учета и логистики, проводит реформу системы оборонных закупок по принципам Североатлантического альянса и ведет «одну из самых масштабных трансформаций Сил обороны со времен Второй мировой войны, к тому же во время активной фазы боевых действий». По словам Резникова, у партнеров Украины «все меньше аргументов не передавать Украине самолеты и танки».

«Брутальная российская атака на гражданскую инфраструктуру подтолкнула к политическим сдвигам, которые технически украинская команда прорабатывала с августа. Мы поднимали вопросы организации трехуровневой системы ПВО/ПРО в Украине и в переписке, и во время телефонных разговоров, и на Рамштайне-5. Потому партнерам хватило буквально несколько суток для формулирования конкретики», — подчеркнул он.

Инфографика: НВ

Резников отметил, что по итогам Рамштайна-6 его американский коллега Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявили, что основной приоритет помощи Украине — создание интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты воздушного пространства нашей страны, а более 50 стран-участниц «рассматривают варианты участия в этой работе на практическом уровне».

Министр также напомнил, что Испания быстро приняла решение о передаче Украине систем HAWK (Украина направила первые запросы около двух месяцев назад), Великобритания и Нидерланды пообещали передать дополнительные ракеты для системы ПВО/ПРО, с французской стороной идут переговоры о поставке ЗРК Crotale. Также Украина надеется на позитивное решение в отношении комплексов SAMP-T.

«Непубличные детали обсуждений должны первыми ощутить на себе российские оккупанты. Мы неоднократно создавали им сюрпризы. Стоит сохранить эту традицию», — написал Резников.

Ранее Алексей Резников говорил, что Украина получит от США первые установки NASAMS уже в октябре. После массированных ракетных ударов РФ по Украине в Пентагоне заявили, что США передадут Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это физически возможно.



Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.