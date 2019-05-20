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Нас 65 миллионов. Зеленский заявил о готовности предоставить гражданство всем украинцам на планете

20 мая, 11:16
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Нас 65 миллионов. Зеленский заявил о готовности предоставить гражданство всем украинцам на планете - фото

Valentyn Ogirenko / Reuters

Зеленский стал президентом

Во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде президент Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам на планете и заявил о готовности предоставить гражданство тем, кто живет в других странах.

«Нас 65 млн, да не удивляйтесь. Тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке — вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство», — сказал он.

Новоизбранный президент добавил, что Украина очень ждет их.

«Сувениров из-за границы не нужно. Привезите нам, пожалуйста, свой опыт и ментальные ценности. Все это поможет нам начать новую эпоху. Скептики скажут, что это невозможно, а может это и есть наша национальная идея: объединившись — сделать невозможное», — резюмировал он.

Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Он также заявил о роспуске Рады.

Теги:   Украинцы Гражданство Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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