Нарушили присягу. Зеленский лишил высших званий двух генералов СБУ
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Глава государства сказал, что сейчас ему некогда заниматься всеми предателями, но «постепенно все они получат наказание».
«Те военнослужащие высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их Родина, которые нарушают воинскую присягу на верность украинскому народу, будут лишены высших званий. Случайным генералам с нами дальше не по пути, а настоящим героям из СБУ — такая же абсолютная благодарность, как и каждому и каждой, кто искренне защищает нашу страну», — добавил Зеленский.
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