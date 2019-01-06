Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Алексей Бондарев
Квантовый компас и фото с края мира
Кирилл Говорун
О переломном моменте для Украины
Олеся Островская-Лютая
Что читать на рождественских каникулах
Питер Сантенелло
Лицо коррупции

“Нарушение конституционных прав и свобод”: оппозиция обжалует решение суда по запрету голосовать в РФ

Сегодня, 19:34
649
Цей матеріал також доступний українською

Будем всеми законными способами добиваться отмены противоправного постановления ЦИК - Бойко

Фото: официальный сайт партии

Партия Оппозиционная платформа – За жизнь намерена сразу после выходных обжаловать решение суда, который отказался отменить постановление ЦИК о запрете гражданам Украины голосовать на территории РФ.

Об этом сообщает Интерфакс.

Кандидат от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко назвал этот запрет последствием “неудавшейся попытки киевского режима отменить выборы путем введения военного положения”.

"Утверждения о якобы невозможности обеспечения безопасности избирательного процесса – это элемент пропагандистской истерии ради получения нужного для режима результата выборов", - считает политик.

По его словам, ликвидация зарубежных избирательных участков на территории РФ нарушает основополагающие принципы конституционных прав и свобод.

В заключение, Бойко выразил намерение партии “всеми законными способами добиваться отмены противоправного постановления ЦИК”.

Теги:   Выборы Юрий Бойко Украина

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Выбор редакции

Мир/Страны

Сегодня, 10:13

article_img
Гибридная оккупация. Как 70 лет назад в Кремле решили захватить датский остров
Техно/Гаджеты

Сегодня, 09:02

article_img
Бэтмену подойдет. Обзор ноутбука Dell Precision 5530
STYLE/Искусство/Музыка

Сегодня, 10:12

article_img
Щедрик для гурманов. 20 версий знаменитой рождественской колядки, которые вас удивят

ТОП-3 мнений

Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
57632
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
19386
Фоззи - фото
Фоззи
5 лучших фильмов 2018 года
10393
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
57632
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
19386
Андерс Аслунд - фото
Андерс Аслунд
Тень Кремля
18685
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
57632
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
44764
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
22632