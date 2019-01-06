“Нарушение конституционных прав и свобод”: оппозиция обжалует решение суда по запрету голосовать в РФ Сегодня, 19:34 649 Цей матеріал також доступний українською Будем всеми законными способами добиваться отмены противоправного постановления ЦИК - Бойко Фото: официальный сайт партии

Партия Оппозиционная платформа – За жизнь намерена сразу после выходных обжаловать решение суда, который отказался отменить постановление ЦИК о запрете гражданам Украины голосовать на территории РФ.

Об этом сообщает Интерфакс.

Кандидат от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко назвал этот запрет последствием “неудавшейся попытки киевского режима отменить выборы путем введения военного положения”.

"Утверждения о якобы невозможности обеспечения безопасности избирательного процесса – это элемент пропагандистской истерии ради получения нужного для режима результата выборов", - считает политик.

По его словам, ликвидация зарубежных избирательных участков на территории РФ нарушает основополагающие принципы конституционных прав и свобод.

В заключение, Бойко выразил намерение партии “всеми законными способами добиваться отмены противоправного постановления ЦИК”.