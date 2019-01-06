“Нарушение конституционных прав и свобод”: оппозиция обжалует решение суда по запрету голосовать в РФ
Партия Оппозиционная платформа – За жизнь намерена сразу после выходных обжаловать решение суда, который отказался отменить постановление ЦИК о запрете гражданам Украины голосовать на территории РФ.
Об этом сообщает Интерфакс.
Кандидат от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко назвал этот запрет последствием “неудавшейся попытки киевского режима отменить выборы путем введения военного положения”.
"Утверждения о якобы невозможности обеспечения безопасности избирательного процесса – это элемент пропагандистской истерии ради получения нужного для режима результата выборов", - считает политик.
По его словам, ликвидация зарубежных избирательных участков на территории РФ нарушает основополагающие принципы конституционных прав и свобод.
В заключение, Бойко выразил намерение партии “всеми законными способами добиваться отмены противоправного постановления ЦИК”.