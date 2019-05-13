Наручники для Парубия: нардепы Савченко и Куприй пытались сорвать Согласительный совет - видео Сегодня, 14:22 2468 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Украина ТВ/YouTube Куприй пригрозил Парубию уголовной ответственностью Скриншот с видео Украина ТВ/YouTube

В понедельник, 13 мая, глава депутатского объединения За будущего президента Зеленского Виталий Куприй и его коллега Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта в парламенте, попытались сорвать Согласительный совет.

Прервав председателя парламента Андрея Парубия, они потребовали как можно быстрее принять решение об инаугурации новоизбранного главы государства.

При этом Куприй пригрозил спикеру Рады уголовной ответственностью, положив ему на стол наручники.

"Есть попытки сорвать заседание Согласительного совета. Такие попытки предпринимались и ранее, однако успеха они не имели, потому что Верховная Рада работает, и будет работать эффективно", - заявил Парубий.

При этом он заверил Куприя и Савченко, что услышал их, заявив, что теперь они могут покинуть Согласительный совет.

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Несмотря на это сторонники Зеленского остались на заседании, а Парубий продолжил планировать пленарную неделю.

Напомним, 3 мая в официальных изданиях Верховной Рады Голос Украины и Кабмина Урядовый курьер были опубликованы официальные результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал шоумен Владимир Зеленский.

Именно с этого момента отсчитываются 30 дней для инаугурации новоизбранного главы государства. Таким образом, церемония приведения к присяге нового президента должна состояться не позднее 2 июня.