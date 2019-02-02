Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Андрей Ставницер
Первые деньги
Сергей Фурса
Нащупали дно
Спецтема: Выборы президента Украины

Народный фронт решил сконцентрироваться на выборах в Раду

Сегодня, 17:19
1289
Цей матеріал також доступний українською

Народный фронт

Лидер партии Яценюк отказался от участия в выборах президента

Съезд партии Народный фронт принял решение о формировании избирательных штабов на парламентских выборах 2019 года.

"Начать формирование центрального избирательного штаба политической партии Народный фронт и формирование региональных избирательных штабов для подготовки и участия в очередных парламентских выборах", - говорится в резолюции, которую зачитал лидер партии Арсений Яценюк, пишет Интерфакс-Украина.

Народный фронт также собирается проводить консультации с другими политическими силами об объединении на выборах в Раду.

Ранее Яценюк на съезде партии заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах 2019 года. Он отметил, что Народный фронт должен бороться за новую Верховную Раду и победу на парламентских выборах. 

Парламентские выборы в Украине должны состояться в октябре нынешнего года.

Читайте также:

Парламентские выборы-2019: партии Тимошенко, Зеленского и Порошенко проходят в Раду – опрос

Рада-шарада. Выборы могут принести Украине наиболее раздробленный состав парламента 

 

Теги:   Верховная Рада Парламентские выборы Арсений Яценюк

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 19:45

article_img
Экс-журналист Гнап собрал деньги для регистрации кандидатом в президенты
Авто

Сегодня, 12:00

article_img
Маск одобряет. Глава Tesla отреагировал на фото Model S в украинском селе Марс
Футбол

Сегодня, 21:28

article_img
Челси с помощью дубля звездного новичка разгромил аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Англии - видео

Выбор редакции

Страны

Сегодня, 10:25

article_img
Проклятие Мадуро. Венесуэла превратилась в арену поединка между США и Россией с Китаем
События

Сегодня, 18:15

article_img
Медовый месяц Зеленского с избирателями и интервью Степана Бандеры. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua
Политика

Сегодня, 15:45

article_img
Достоин ли Порошенко второго президентского срока - лидеры мнений

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 16:12

article_img
ЕС отреагировал на заявление Порошенко о подаче заявки на членство в 2024 году
41140
Политика

Сегодня, 15:45

article_img
Достоин ли Порошенко второго президентского срока - лидеры мнений
6025
Политика

Сегодня, 17:26

article_img
Турчинов рассказал, при каких условиях поддержит на выборах Порошенко
4269