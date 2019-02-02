Народный фронт решил сконцентрироваться на выборах в Раду
Съезд партии Народный фронт принял решение о формировании избирательных штабов на парламентских выборах 2019 года.
"Начать формирование центрального избирательного штаба политической партии Народный фронт и формирование региональных избирательных штабов для подготовки и участия в очередных парламентских выборах", - говорится в резолюции, которую зачитал лидер партии Арсений Яценюк, пишет Интерфакс-Украина.
Народный фронт также собирается проводить консультации с другими политическими силами об объединении на выборах в Раду.
Ранее Яценюк на съезде партии заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах 2019 года. Он отметил, что Народный фронт должен бороться за новую Верховную Раду и победу на парламентских выборах.
Парламентские выборы в Украине должны состояться в октябре нынешнего года.
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