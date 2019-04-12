Народный фронт просит Минобороны выяснить, уклонялся ли Зеленский от мобилизации в 2014 году Сегодня, 11:28 806 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko В Минобороны проверят информацию о возможном уклонении Зеленского от мобилизации REUTERS/Valentyn Ogirenko

Народный депутат из фракции Народный фронт Татьяна Черновол попросила Министерство обороны подтвердить или опровергнуть информацию о том, что шоумен Владимир Зеленский уклонялся от мобилизации в 2014 году.

Об этом она сказала в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Интерфакс-Украина.



"В СМИ прошла информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника (Украины). Речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва,то есть отказался выполнять функции защитника. Потому услышать официальный ответ на этот вопрос сейчас для общества чрезвычайно важно", - сказала Черновол.

При этом она напомнила, что за уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

В ответ первый заместитель министра обороны Иван Руснак заявил: "Мы сегодня постараемся вам предоставить ответ на депутатский запрос. И всю информацию изложим в установленном порядке".