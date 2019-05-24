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Народный фронт обжаловал решение о роспуске Рады в Конституционном суде

Вчера, 15:57
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Народный фронт обжаловал решение о роспуске Рады в Конституционном суде - фото

КС/Facebook

Нардепы просят КС рассмотреть представление в течение двух месяца

Народные депутаты из Народного фронта внесли в Конституционный суд представление о неконституционности решения о досрочном роспуске Рады и досрочных выборах в парламент.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук.

«Мы усматриваем в указе президента прямое явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в Конституции. Мы видим в этом попытку, пользуясь политической целесообразностью, использовать право как дышло, что недопустимо в демократических государствах», — сказал он.

Тетерук пояснил, что коалиция в Верховной Раде была создана в соответствии с законодательством и прекратила свое существование 17 мая 2019 года, когда было объявлено о выходе фракции НФ из коалиции.

По мнению депутатов этой фракции, именно с этого дня начался отсчет для 30 дневного срока для формирования новой коалиции в парламенте.

По его словам, нардепы просят суд дать правовую оценку деятельности президента Владимира Зеленского.

Народный депутат от НФ Игорь Алексеев добавил, что по процедуре суд безотлагательно должен определить судью для рассмотрения данного представления, а затем рассмотреть дело по существу.

«Мы рассчитываем, что суд не затягивать с рассмотрением этого дела — мы попросили рассмотреть в пределах месячного срока», — подчеркнул он.

Инициативу НФ поддержали 62 парламентария.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

Теги:   Народный фронт Конституционный суд Владимир Зеленский Досрочные выборы в ВР Роспуск парламента

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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